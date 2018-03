in foto: Il 62enne Luigi Frontera, scomparso da Parma

Dal 2 marzo non si hanno più notizie di Luigi Frontera, 62enne imprenditore agricolo originario di Cutro, in provincia di Crotone, che si trovava a Parma per una visita medica di controllo. Il 62enne non si è mai recato a quella visita: è uscito dall'appartamento in cui abita il figlio Raffaele in via Pietro Mascagni, a Parma, alle 10.30, allontanandosi a piedi e senza telefono. Da quel momento sarebbe stato avvistato due volte: alle 14.30 sempre del 2 marzo, quando sarebbe stato visto nelle vicinanze dell'Ospedale maggiore mentre cercava qualcuno che avesse una macchina attrezzata per la neve, per andare in montagna, e successivamente ieri 4 marzo in via Casa Bianca, nei pressi di via Zarotto, quindi sempre nel quartiere di Parma in cui si trova l'abitazione del figlio. Quest'ultimo avvistamento, però, non è ancora confermato: la scomparsa di Luigi Frontera è stata denunciata ai carabinieri e a diverse testate locali e sono diverse le segnalazioni dei cittadini, che però a volte non corrispondono al 62enne.

Luigi Frontera potrebbe essere diretto verso la Calabria.

Secondo i parenti Luigi Frontera potrebbe trovarsi in stato confusionale: da qualche tempo stava seguendo un trattamento chemioterapico per curare una malattia, ma proprio le cure lo avevano demoralizzato. A causa della sua malattia il 62enne indossa una benda bianca al collo e ha la voce molto rauca: al momento della scomparsa l'uomo era vestito con un giubbotto beige, un maglioncino blu elettrico, jeans e scarpe nere. Luigi Frontera è alto un metro e 65, è di corporatura robusta e ha i capelli brizzolati e gli occhi azzurri. Una delle ipotesi sulla sua scomparsa è che l'uomo si sia allontanato da casa per ritornare in qualche modo in Calabria, forse attraverso passaggi, dal momento che non avrebbe con sé denaro. Per questo le ricerche dei carabinieri si sono estese anche al di fuori di Parma e uno dei suoi figli, Raffaele, ha chiesto aiuto anche a conoscenti e altre persone originarie della Calabria, che il padre potrebbe aver contattato in questi giorni. Diversi gli appelli lanciati in questi giorni dal figlio Raffaele e dai parenti tutti, condivisi anche dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti, in costante contatto con la famiglia. L'invito per tutti coloro che dovessero avvistare Luigi Frontera o avere informazioni sulla sua scomparsa è di contattare immediatamente i carabinieri.