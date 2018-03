E' tornata a parlare Marilena, la pensionata 75enne svenuta tra gli scaffali del supermercato Aliper di Arcella, quartiere di Padova, la cui storia di stenti e difficoltà economiche, che non le riuscivano ad assicurare neppure un piatto a tavola tutti i giorni e l'acqua calda in casa, aveva in pochissimo tempo commosso tutta l'Italia. Si è detta commossa per la gara di solidarietà che è partita nei suoi confronti. "Mi sento un po’ meglio, ma non volevo disturbare. Voglio ringraziare tutte le persone che si sono preoccupate per me", ha detto l'anziana.

Molte persone, anche estranei, hanno fatto sentire la propria vicinanza con piccoli gesti. "Io non so chi sia stato ad aiutarmi – ha confidato ai giornali locali – ma tanta preoccupazione per me mi ha fatto sentire meglio. C’è anche chi è venuto a farmi un po' di compagnia, oltre ad una spesa. Una signora è passata a trovarmi e mi ha portato perfino tè e biscotti. Qualcun altro mi ha sistemato la stufetta. Fa ancora abbastanza freddo ma spero che migliori anche la stagione. Quello che davvero non volevo era portare disturbo, ma sono stati tutti gentili. Grazie ancora a tutte le persone, quello che desidero è poter trascorrere i miei anni in modo normale e ora credo che potrò farlo".

E l'ondata di solidarietà che si è sviluppata intorno a Marilena è destinata ancora a crescere. La vicenda della pensionata è stata resa nota dopo che la scorsa settimana la 75enne era svenuta in un supermercato di Arcella. Un malore dovuto alle sue precarie condizioni di vita. "Vado avanti mangiando cibo freddo in scatola, ho fame ma non ho soldi – aveva raccontato -. E non ho più forze". Chissà che ora non cominci a stare meglio.