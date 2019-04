in foto: Il poliziotto e la moglie, al mare con le due figlie (Facebook).

Tragedia familiare a Ragusa, dove all'alba della mattina di oggi, lunedì 29 aprile, un poliziotto prima ha aperto il fuoco con la sua pistola d'ordinanza contro la moglie, Alice Bradice, 33 anni e di origine piemontese, che stava dormendo e poi si è suicidato. La coppia aveva due figlie piccole, di 6 e 7 anni. Il dramma si è consumato nell'abitazione della famiglia. A dare l'allarme sono stati proprio le due bambine, che in lacrime hanno chiamato un parente e che sono rimasti illesi. Stando alle prime informazioni disponibili, il killer, S.C., era un assistente capo della Polizia di Stato di 42 anni, in servizio presso la Questura di Ragusa. Nella notte avrebbe esploso tre colpi di pistola contro la coniuge, sorprendendola nel sonno.

I due si erano conosciuti in Piemonte, prima di trasferirsi in Sicilia per motivi di lavoro. Erano sposati da 8 anni. Il poliziotto ha anche lasciato un messaggio sul suo profilo Facebook: "Ti ho dedicato tutta la mia vita. Ti amo", scritto poco prima del delitto. Proprio sui social network corre lo sgomento per quanto accaduto. "Io non ho parole, non avrei mai potuto pensare che eri tu, ma che hai fatto, che ti è preso. Eravate una famiglia stupenda, due bambine favolose", ha scritto un utente. Anche i colleghi del poliziotto si dicono sotto choc, niente avrebbe fatto mai credere alla possibilità di un dramma simile. Solo lo scorso 25 aprile la famiglia aveva festeggiato insieme la Liberazione. Ancora ignoti i motivi che l'hanno spinto a compiere il gesto. Vicino ai cadaveri è stata trovata l'arma del delitto. Indagini sono in corso, coordinate dal pm di turno, il sostituto procuratore Giulia Bisello. È stata anche attivata la procedura prevista da Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per fornire ogni utile supporto psicologico ai familiari delle vittime.