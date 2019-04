in foto: Alice Bradice e il marito Simone (Facebook).

Uccisa nel sonno dal marito, che si è poi suicidato. Alice Bredice, 33 anni, è morta nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 aprile, ammazzata dal compagno, Simone Cosentino, 42 anni, e padre delle sue due figlie di 6 e 7 anni, nella loro casa di Marina di Ragusa con tre colpi che l'uomo ha esploso dalla sua pistola d'ordinanza, prima di rivolgere quella stessa arma, che è stata poi ritrovata accanto ai loro cadaveri, contro se stesso. Il killer, infatti, è un assistente capo della Polizia in servizio presso la Questura della città siciliana. A dare l'allarme dell'omicidio suicidio sono state proprio le loro bambine che, dopo aver udito gli spari, hanno chiamato in lacrime un loro parente, ma per fortuna sono rimaste illese. Sotto choc i colleghi del poliziotto e gli amici della coppia, che si era conosciuta in Piemonte, paese d'origine della vittima, e si era sposata 8 anni fa.

Ignoti sono al momento i motivi che hanno spinto Simone a compiere il drammatico gesto. Nessuno dei loro conoscenti avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere, visto che tutti li definiscono come una coppia affiatata, innamorata e felice. Solo pochi giorni fa avevano festeggiato insieme la festa della Liberazione, dopo che Alice era tornata a Torino, la sua città natale, con le bambine in occasione delle vacanze di Pasqua. Poche ore prima della tragedia, il poliziotto aveva scritto su Facebook: "Ti ho dedicato tutta la mia vita. Ti amo". E sempre tramite i social network si cerca di ricostruire il rapporto tra marito e moglie. Proprio la 33enne, giovane mamma con la passione per l'equitazione, sul suo profilo aveva scritto: "Amo la vita e tutto ciò che lei mi da". Ancora, qualche giorno prima dell'omicidio, il 24 aprile, lui aveva commentato una foto condivisa da lei: "Tu quando manchi manca qualcosa di bello". Intanto, proseguono le indagini per scoprire l'effettiva dinamica dei fatti, e il movente, da parte degli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Giulia Bisello.