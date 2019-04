La figlia di Elena Ceste è vittima di stalking. Elisa Buoninconti, 17 anni, ha sporto una denuncia per atti persecutori contro una Marilinda G., un'amica del padre. La donna, secondo quanto raccontato dalla ragazza e descritto dagli stessi nonni, si sarebbe appostata davanti alla scuola per parlarle e avrebbe cercato di contattarla in vari modi per chiederle di appoggiare suo padre al processo, alleggerendo in tal modo la sua posizione. L'ex vigile del fuoco, Buoninconti, infatti, è stato condannato a 30 anni, in via definitiva, per l'omicidio della moglie Elena Ceste. "Se il procedimento andrà avanti – spiega uno dei legali che assistono la famiglia, Debora Abate Zaro – ci costituiremo parte civile. Chiederemo un risarcimento simbolico di un euro perché, da quella donna, Elisa dice di non volere nulla".

A chi sono affidati i figli di Elena Ceste

Elisa, che sta per diplomarsi, oggi vive con i nonni materni che dopo l'arresto del pare nel 2015 si sono trasferiti a Costigliole d'Asti per prendersi cura di lei e dei suoi tre fratelli più piccoli. Elisa ha un dolcissimo ricordo di mamma Elena e in occasione del suo diciottesimo compleanno le ha rivolto parole struggenti in un lungo post Instagram dove scrive: “Vorrei per un solo istante ritrovare il tuo calore nella magia di un abbraccio, avvolgendomi nel profumo della tua pelle! Vorrei parlarti un solo istante, per raccontarti il mio dolore! Vorrei ascoltarti un solo istante, per consolare il mio cuore e assaporare attimi di infinito amore! Vorrei… Vorrei… Vorrei… ma tu mamma non puoi”.

Il delitto

Il delitto risale al 2014. Elena Ceste scompare da San Pancrazio a Motta a Costigliole d’Asti il 23 gennaio. Il suo corpo viene ritrovato 10 mesi dopo in uno scolo del rio Mersa, a 2 chilometri dalla casa dove viveva con il marito e i 4 figli piccoli. Le indagini portano all'arresto, un anno dopo, di Michele Buoninconti. Secondo la corte che lo ha condannato, movente sarebbe stato l'allontanamento emotivo di Elena dal marito, che avrebbe scatenato in lui il terrore di perdere il proprio mondo, in particolare i quattro figli, e la casa (intestata a Elena).