Gli Stati Uniti escono ufficialmente dall'accordo sul nucleare iraniano. Ad annunciarlo nella serata di martedì è stato lo stesso presidente Usa, Donald Trump, in una conferenza stampa convocata appositamente alla Casa Bianca , durante la quale ha firmato il decreto con cui ufficializza l'importantissima decisione che avrà sicuramente conseguenze nel delicato scacchiere politico del Medio Oriente. Che Trump fosse contrario all'accordo sul nucleare firmato dal suo predecessore Obama era risaputo ma la diplomazia e i rapporti con gli alleati europei lo avevano frenato fino all'accelerazione delle ultime settimane. L'accordo infatti era stato siglato nel 2015 dall'Iran e dai Paesi del cosiddetto 5+1 cioè Usa, Cina, Russia, Regno Unito, Francia e Germania.

Poche ore prima dell'annuncio ufficiale, voci si erano diffuse a seguito di una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron a cui Trump avrebbe preannunciato la scelta. Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel e la premier britannica Theresa May poco dopo si sono sentiti al telefono. "Oggi abbiamo le prove che la promessa dell'Iran di non costruire una bomba atomica è una bugia. L'Iran ha mentito e ha continuato il suo programma nucleare e potrebbe portarci sull'orlo di una guerra nucleare" ha annunciato Trump in diretta dalla Casa Bianca, citando le prove presentate la settimana scorsa da Israele. "Oggi annuncio che gli Stati Uniti escono dall'accordo con l'Iran" ha aggiunto Trump, preannunciando nuove e "più forti sanzioni possibili" per Teheran.

"L'accordo del 2015 firmato dalla precedente amministrazione è disastroso e imbarazzante e non avrebbe mai dovuto essere firmato perché permette all'Iran di continuare ad arricchire l'uranio e alla fine arrivare ad avere una bomba nucleare", ha continuato il presidente Usa, sottolineando: "Il regime iraniano è il leader degli stati che sostengono il terrorismo: sostiene Hezbollah, Hamas, Al Qaeda e i talebani". "È evidente che non possiamo scongiurare una bomba atomica iraniana sulla base dell'impianto ormai marcio dell'accordo attuale" ha ricordato Trump, mettendo in guardia tutti i Paesi che aiuteranno l'Iran sul nucleare che potrebbero essere colpiti dalle sanzioni. "Gli Stati Uniti non fanno più vuote minacce. Quando io faccio una promessa la mantengo" ha concluso il presidente Usa.

Dopo l'annuncio ufficiale, il presidente dell’Iran, Hassan Rohani, ha dichiarato in un discorso pubblico alla tv di stato che Teheran "non abbandonerà l’accordo sul nucleare", un’intesa che gli Usa "non hanno mai rispettato". Il capo dei Pasdaran, generale Hossein Salami, invece è intervenuto dichiarando: "Gli Usa non hanno piani e strategie per la guerra ma l'Iran sa come garantire i propri interessi nel cuore della regione". A questo proposito l’esercito israeliano ha chiesto di aprire i rifugi e di tenerli pronti per la popolazione sulle Alture del Golan nel nord del Paese a causa delle presunte attività delle forze iraniane in Siria. Seconod Tel Aviv, infatti, l’Iran starebbe cercando di piazzare "armi pericolose" in Siria da utilizzare contro Israele.