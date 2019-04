Non ci sono solo le corpose donazioni promesse dai ricchi industriali e dalle varie fondazioni e istituzioni locali. Per la ricostruzione di Notre Dame, pesantemente danneggia dal terribile rogo del 15 aprile scorso, nelle casse delle organizzazioni incaricate dal governo francese di raccogliere le offerte stanno confluendo anche le somme molto più modeste di centinaia di migliaia di persone che in tutta la Francia e non solo hanno deciso di dare il loro piccolo contributo alla causa. Tra di loro anche una bambina inglese di appena 9 anni, Caitlyn, che con una missiva via posta ha deciso di fare arrivare alla Fondation du Patrimoine francese i suoi 3,33 euro in monetine insieme a una lettera .

"Caro popolo di Francia e Parigi, il mio nome è Caitlyn, e ho 9 anni, vivo in Inghilterra", esordisce la bimba nella missiva diffusa dalla Cnn. "Ho sentito parlare dell'incendio di Notre Dame alla radio e volevo aiutare, so che non è molto, ma tutto aiuta, speriamo che non ci vorrà molto tempo per ricostruire. Grazie, Caitlyn" ha concluso la piccola nella letterina a corredo di una bustina trasparente con le monetine. "È rimasta molto turbata dopo ave ascoltato la notizia e aver appreso quanti anni ha la cattedrale" ha confermato il padre intervistato. "È una ragazzina molto intelligente che si preoccupa spesso di aiutare le persone e gli animali e sentiva che doveva fare qualcosa anche per questo" ha sottolineato il genitore

In realtà Caitlyn non è l'unica straniera ad aver offerto il proprio aiuto come ammettono i francesi. La Fondation du Patrimoine ha dichiarato di aver ricevuto 17.300 donazioni per un totale di 1,6 milioni di euro da oltre 160 paesi stranieri. In totale l'organizzazione ha raccolto un totale di 164 milioni di euro dal lancio della sua campagna. "Quando questa crisi sarà finita, ci prenderemo il tempo per rispondere alle migliaia di donatori che ci hanno scritto" hanno assicurato dalla fondazione