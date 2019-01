"Come persona gay, non penso di aver mai pianificato bambini biologici ma la vita è piena di sorprese ", così il 27enne Stephan Gaeth ha commentato quanto è capitato in questi mesi a lui e al suo compagno Wyley Simpson , un transgender nato donna ma fin dall'adolescenza vissuto come un uomo. I due infatti hanno avuto un bambino in maniera naturale dopo che Wyley è rimasta accidentalmente incinta nel pieno del suo passaggio definitivo da donna a uomo. La storia dell'originale coppia di San Antonio, nello stato del Texas, in Usa, è stata raccontata dalla serie televisiva di We TV, Extreme Love , che dà uno sguardo intimo ai rapporti di vita reale delle coppie più insolite di tutto il mondo. .

Come hanno raccontato i due protagonisti nella puntata a loro dedicata, hanno fatto sesso senza precauzione perché credevano erroneamente che non sarebbero stati in grado di concepire un bambino visto che Wyley ha assunto testosterone dal 2012. Dal momento che non si è mia operato per cambiare sesso ma solo per asportarsi il seno, i genitali femminili di Wyley sono rimasti intatti così come tutto il suo apparato riproduttivo. Una situazione molto delicata per i due che però hanno deciso di portare a termine la gravidanza bloccando il passaggio di sesso di Wyley. Non hanno nascosto che inizialmente avevano pensato anche all'adozione ma poi hanno deciso di tenere il piccolo chiamandolo Rowan Fox