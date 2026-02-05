Ylenia Musella, il fratello dice di averla uccisa lanciando un coltello da 8 metri. Lo chiarirà l’autopsia

Proseguono gli accertamenti sulla dinamica dell’omicidio di Ylenia Musella, 22enne uccisa a Napoli dal fratello Giuseppe. La versione del giovane, che ha confessato l’omicidio, è al vaglio degli inquirenti.

Ylenia e Giuseppe Musella

Sono in corso ulteriori approfondimenti, da parte dei poliziotti della Squadra Mobile di Napoli, sulla versione fornita da Giuseppe Musella, il 28enne che ha confessato l'omicidio della sorella Ylenia Musella, uccisa a coltellate a Ponticelli lo scorso 3 febbraio. Agli inquirenti, oltre a raccontare di aver ucciso la sorella perché non gli consentiva di riposare per la musica ad alto volume, Giuseppe Musella ha fornito anche la sua dinamica dei fatti: ha raccontato di aver lanciato il coltello contro Ylenia da otto metri di distanza. Una versione, come detto, che è al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di capire se quanto raccontato dal 28enne possa essere veritiero oppure se il giovane impugnasse il coltello quando ha colpito la sorella.

Dopo essersi costituito in Questura a Napoli, Giuseppe Musella ha confessato l'omicidio della sorella. Agli inquirenti ha raccontato di averla colpita nel rione Conocal di Ponticelli, dove i due fratelli vivevano da soli; poi, il 28enne ha raccontato di aver caricato la sorella in auto e di averla abbandonata all'esterno del Pronto Soccorso dell'ospedale Villa Betania, dove Ylenia Musella è morta poco dopo.

Domani autopsia e udienza di convalida

Intanto, per la giornata di domani, venerdì 6 febbraio, è prevista l'udienza di convalida del fermo per omicidio volontario aggravato: Giuseppe Musella comparirà dunque davanti al gip. Il fascicolo di inchiesta è passato nelle mani dei giudici della IV Sezione della Procura di Napoli, quella che si occupa delle fasce deboli della popolazione, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone. Intanto, nella giornata di domani sarà eseguita anche l'autopsia sul corpo di Ylenia Musella; si tratta di un altro passo determinante nelle indagini, per suffragare o sconfessare le dichiarazioni rese da Giuseppe Musella.