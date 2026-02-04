Perché Giuseppe Musella avrebbe ucciso la sorella Ylenia: “Aveva la musica ad alto volume, non riuscivo a dormire”

Ylenia e Giuseppe Musella

Avrebbe ucciso la sorella perché ascoltava la musica ad alto volume e non gli consentiva di dormire. Emergono i particolari sul possibile movente che avrebbe spinto Giuseppe Musella, 28 anni, a uccidere la sorella Ylenia, 22 anni, colpita con diverse coltellate alla schiena nel pomeriggio di ieri, 3 febbraio, nel quartiere napoletano di Ponticelli.

Il 28enne, che questa notte si è consegnato spontaneamente alla Polizia di Stato, che già era sulle sue tracce dal pomeriggio, ha subito confessato l'omicidio della sorella, raccontando agli inquirenti di aver colpito la 22enne e di averla poi abbandonata all'esterno dell'ospedale Villa Betania, dove poi Ylenia Musella è deceduta. Le indagini della polizia, coordinate dalla Procura di Napoli, vanno avanti per fare piena luce sulla vicenda. Per Giuseppe Musella si sono aperte le porte del carcere di Secondigliano.

Sembra essere chiaro, invece, il luogo dell'omicidio, quel rione Conocal di Ponticelli nel quale Ylenia Musella e suo fratello Giuseppe vivevano da soli. La madre dei due ragazzi e il patrigno, infatti, sono attualmente detenuti; in particolare, l'uomo è ritenuto dagli inquirenti vicino al clan Casella-Circone, tra i gruppi criminali attivi nella periferia orientale di Napoli. Una vita condivisa, a farsi forza l'uno con l'altra, quella dei due fratelli, che purtroppo ieri si è trasformata in tragedia per una lite domestica.

La ragazza, negli ultimi post pubblicati sui social a fine gennaio, si mostrava in vacanza in Puglia: anche se tutti la conoscevano come Ylenia, in realtà all'anagrafe risulta come Jlenia. Giuseppe Musella, invece, era considerato una promessa del calcio, anche se non aveva mai calcato palcoscenici importanti.