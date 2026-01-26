napoli
Voragine via Acton, lavori per 10 giorni dalle 20,30 alle 6,30. Il Comune: “Le fogne sono ostruite”

Lavori in via Acton per 10 giorni dopo la voragine che ha paralizzato il traffico. Controlli sulle fognature fino al Borgo Marinari. Il calendario degli interventi.
A cura di Pierluigi Frattasi
Lavori notturni per 10 giorni in via Acton, dopo la voragine allagata che oggi ha paralizzato il traffico a Napoli. L'Assessore alle infrastrutture, Edoardo Cosenza, a quanto si apprende, ha chiesto un check sulle fognature ad Abc, l'azienda idrica che si estenderà a tutto il Borgo Marinari. Interventi urgenti di manutenzione del collettore fognario in via Acton si terranno a partire dalla notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio, dalle 20,30 alle 6,30 del mattino.

Il cronoprogramma dei lavori notturni

A seguito delle verifiche effettuate da Abc Napoli (Acqua Bene Comune) sulla rete fognaria cittadina, sono state riscontrate ostruzioni e sedimentazioni nel sistema di raccolta delle acque meteoriche in via Acton. Per ripristinare la corretta funzionalità idraulica e prevenire disagi, Abc ha programmato a sua cura interventi urgenti di pulizia del collettore fognario pluviale. Per minimizzare l'impatto sul traffico veicolare, i lavori si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, interessando la corsia lato via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga.

Per quanto riguarda il cronoprogramma degli interventi, i lavori inizieranno mercoledì 28 gennaio e si articoleranno in 10 sessioni notturne , dalle ore 20:30 alle ore 06:30 del mattino successivo, secondo il seguente calendario:

Caos traffico in via Acton a Napoli per una voragine
  • 1° intervento: Mercoledì 28 – Giovedì 29 gennaio
  • 2° intervento: Giovedì 29 – Venerdì 30 gennaio
  • 3° intervento: Lunedì 2 – Martedì 3 febbraio
  • 4° intervento: Martedì 3 – Mercoledì 4 febbraio
  • 5° intervento: Mercoledì 4 – Giovedì 5 febbraio
  • 6° intervento: Giovedì 5 – Venerdì 6 febbraio
  • 7° intervento: Lunedì 9 – Martedì 10 febbraio
  • 8° intervento: Martedì 10 – Mercoledì 11 febbraio
  • 9° intervento: Mercoledì 11 – Giovedì 12 febbraio
  • 10° intervento: Giovedì 12 – Venerdì 13 febbraio

Il calendario degli interventi resta subordinato a eventuali allerte meteo o emergenze legate alla gestione della rete. Il Servizio di Polizia Locale monitorerà le operazioni per la gestione del traffico veicolare e garantirà la rimozione di eventuali veicoli (auto e moto) in sosta nelle aree interessate dal cantiere, al fine di consentire l'operatività di ABC e dell'impresa appaltatrice.

Voragine via Acton, lavori per 10 giorni di sera. Il Comune: "Le fogne sono ostruite"
