Traffico impazzito a via Acton per una voragine allagata ai Cavalli di Bronzo: caos a Napoli

via Acton allagata per voragine / Fanpage.it

Traffico impazzito oggi al centro di Napoli a causa di una voragine allagata in via Acton, all'altezza dei Cavalli di Bronzo, la discesa che dal Maschio Angioino porta verso il Lungomare. Sul posto polizia locale e protezione civile, impegnata a transennare l'area dissestata, dove sono presenti anche dei grossi massi. Mentre l'intera buca si è allagata a causa della pioggia. Sul posto la Polizia locale che sta presidiando la zona con un'auto, tecnici di Napoli Servizi, Abc e Protezione Civile. Allertato il servizio fognature.

A quanto si apprende, il problema potrebbe essere legato ad un non corretto scolo delle acque, che si appantanerebbero in via Acton, allagando la strada e provocando il distacco dell'asfalto, oppure, tra le altre ipotesi, anche per la presenza della falda acquifera sotterranea del Beverello.

Sulla strada sono in corso da mesi i lavori per la realizzazione del tram del mare. Si tratta della linea tranviaria che collegherà San Giovanni a Teduccio, dove c'è il deposito dei tram, a piazza Sannazzaro, nella zona di Mergellina. In passato il tram percorreva già queste strade. Fu poi abolito e i binari ricoperti con l'asfalto. Il Comune poi ha cambiato idea, decidendo di ripristinarlo. Da mercoledì scorso, sul lato mare di via Acton è stato fatto un restringimento della carreggiata di circa mezzo metro, per consentire le operazioni di ispezione e disostruzione del collettore Ø 1000 da parte di Abc.

Caos traffico in via Acton per una voragine / Fanpage.it

I lavori del tram del mare fino a marzo

Nell'ambito dei lavori del tram è stata rifatta anche via Acton, dove sono stati riposizionati i binari ed è stata anche riasfaltata. La strada, però, negli ultimi mesi ha subito numerosi dissesti, a causa di infiltrazioni. Sotto, come noto, scorre la sorgente del Beverello. Attualmente i lavori del tram da San Giovanni a Sannazzaro sono stati prorogati fino al 27 marzo prossimo, per consentire l'esecuzione delle lavorazioni di fresatura e posa del tappetino, nonché il ripristino dell'armamento e della linea di contatto aerea.

Nella notte di sabato, intanto, è stato consegnato anche il secondo tram del Mare, arrivato a San Giovanni a Teduccio. Il secondo tram Bozankaya, società turca, è stato calato sul binario dal carrellone. Il tram del Mare dovrebbe partire entro quest'anno e accompagnare i passeggeri lungo via Marina e via Acton, la Galleria della Vittoria e la Riviera di Chiaia, fino a piazza Sannazaro, da dove poi tornerà indietro.