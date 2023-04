Voragine di Secondigliano, via libera al rientro nelle case in via del Cassano Gli atti per far rientrare i residenti nelle abitazioni in via del Cassano saranno notificati questa mattina, ad una settimana dal crollo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Verso il rientro nelle abitazioni i residenti di via del Cassano, a Secondigliano, sgomberati dopo la voragine di 10 metri di larghezza e 8 di profondità che si è aperta nella notte di domenica 16 aprile scorso. A partire da questa mattina saranno notificati gli atti per il rientro nelle case. Sono venti gli alloggi sgomberati dai palazzi, dopo la diffida della Protezione Civile per motivi di sicurezza. I tecnici hanno provveduto ad effettuare le verifiche sulla staticità degli edifici. I residenti, in questi giorni, avrebbero individuato autonomamente sistemazioni alternative. Per il ripristino totale della strada, invece, che è franata a causa di un cedimento della fognatura, potrebbero occorrere altri giorni.

Il rientro a una settimana dal crollo

Il crollo della strada, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto per il cedimento della fognatura superficiale, quella che si trova a 4 metri di profondità, che sarebbe a sua volta crollata sulla conduttura principale sottostante. Sul posto sono subito arrivati gli operai dell'Abc, che nel corso già della giornata di domenica scorsa hanno ripristinato l'erogazione idrica, con un bypass.

La diffida della Protezione Civile

L'ampia voragine risultava di circa 200 metri quadrati di superficie e oltre otto metri di profondità con tranciamento dei sottoservizi fognari, idrici e condotta gas e cavi elettrici e telefonici sospesi. La diffida per motivi di sicurezza della Protezione Civile aveva riguardato le unità immobiliari del primo, secondo e terzo piano con accesso dal fabbricato civico 54 di Strada Comunale del Cassano (Via del Cassano) e che hanno i balconi prospicienti tale Via ed in corrispondenza dei negozi sottostanti del civici 56 e 58;i negozi del civici 56, 58, 60 di Strada Comunale del Cassano (Via del Cassano);le unità immobiliari del primo e del secondo piano con accesso dal fabbricato civico 62 di Strada Comunale del Cassano (Via del Cassano) e che hanno i balconi prospicienti tale Via ed in corrispondenza del portone del fabbricato (civico 62).