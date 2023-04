Maltempo a Napoli, voragine nella notte: sprofonda la strada a Secondigliano Una voragine si è aperta stanotte in via Cassano, tra i quartieri di Secondigliano, Capodimonte e Miano. Sul posto la Protezione Civile del Comune di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Voragine in strada a Napoli questa notte. Il manto stradale è crollato improvvisamente in via Cassano, al confine tra Secondigliano, Capodimonte e Miano, nell'area nord della città. Il cedimento è avvenuto probabilmente a causa del maltempo, con la pioggia incessante che si è abbattuta sulla città dalla giornata di ieri. Il crollo, secondo quanto apprende Fanpage.it, è avvenuto all'altezza del civico 60. Sul posto è subito intervenuta la Protezione Civile del Comune di Napoli, che ha immediatamente transennato l'area, in modo da scongiurare qualsiasi rischio per passanti e veicoli. Nelle prossime ore saranno eseguiti ulteriori accertamenti per verificare le cause del crollo ed evitare che ci possano essere altri dissesti.

Un altro cedimento nella stessa strada nel 2021

Un grosso crollo in via del Cassano era avvenuto il 20 gennaio del 2021, circa due anni fa. In quel caso, il manto stradale della strada di Secondigliano aveva ceduto, inghiottendo un'auto parcheggiata accanto al marciapiedi. Anche in quel caso era stato necessario poi l'intervento della Protezione Civile cittadina per poter transennare l'area e metterla in sicurezza.

La Protezione Civile della Campania, intanto, ieri ha prorogato ed esteso all'intero territorio regionale l'allerta meteo già attiva per piogge e temporali fino alle 6 di lunedì 17 aprile. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali è Giallo su tutto il territorio. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio quindi saranno repentine e intense. Se dovesse verificarsi una ulteriore proroga per tutta la giornata di lunedì i Comuni potrebbero valutare le scuole chiuse a causa delle condizioni meteo.