L’allerta meteo in Campania è stata prorogata fino a lunedì mattina Prorogata l’allerta meteo già in vigore nel weekend di metà aprile: forti precipitazioni e allerta per rischio frane.

La Protezione Civile della Campania ha prorogato ed esteso all'intero territorio regionale l'allerta meteo già attiva per piogge e temporali fino alle 6 di lunedì 17 aprile. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali è Giallo su tutto il territorio.

I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio quindi saranno repentine e intense. Se dovesse verificarsi una ulteriore proroga per tutta la giornata di lunedì i Comuni potrebbero valutare le scuole chiuse a causa delle condizioni meteo.

Scrive una nota della Protezione civile:

L'impatto al suolo delle precipitazioni potrebbe causare allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con inondazioni delle aree limitrofe, ruscellamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. Si evidenzia anche il rischio di caduta massi e occasionali fenomeni franosi connessi a condizioni idrogeologiche del territorio particolarmente fragili. La particolare tipologia dei temporali a rapidità di evoluzione, accompagnata da vento grandine e fulmini, potrebbe poi causare caduta di rami o alberi, danni alle coperture e alle strutture provvisorie.

La criticità per le condizioni meteomarine era già stata segnalata per la giornata di oggi 15 aprile e fino a domenica mattina. Ieri su Napoli grandinate improvvise e violente per tutta la mattinata.