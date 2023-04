Allerta meteo gialla sulla Campania: temporali, grandinate, fulmini e raffiche per 24 ore Allerta Meteo gialla sulla Campania dalle 6 di domani sabato 15 aprile fino alle 6 di domenica 16 aprile per forti piogge, rischio grandinate e raffiche.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Allerta Meteo gialla in Campania per 24 ore: dalle 6 di domani, sabato 15 aprile, fino alle 6 del mattino dopo, domenica 16 aprile, la Protezione Civile della Regione Campania fa sapere che su tutta la regione (con l'esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro), ci saranno piogge e temporali anche intensi, accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Il quadro meteorologico si andrà evolvendo già nelle prossime ore: in alcuni punti della regione, le piogge saranno "repentine e intense", fa sapere il bollettino dell'allerta meteo.

Nell'allerta gialla diramata, si legge che:

L'impatto al suolo delle precipitazioni potrebbe causare allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con inondazioni delle aree limitrofe, ruscellamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. Si evidenzia anche il rischio di caduta massi e occasionali fenomeni franosi connessi a condizioni idrogeologiche del territorio particolarmente fragili. La particolare tipologia dei temporali a rapidità di evoluzione, accompagnata da vento grandine e fulmini, potrebbe poi causare caduta di rami o alberi, danni alle coperture e alle strutture provvisorie.

Già nelle prossime ore potrebbero arrivare le ordinanze dei singoli comuni per la chiusura dei parchi cittadini e dei cimiteri, soprattutto in vista delle forti raffiche di vento che colpiranno l'intera regione. Anche per domenica è previsto tempo instabile: non è escluso che domani l'allerta meteo possa essere dunque prorogata almeno fino a lunedì 17 aprile.