video suggerito

Allerta meteo gialla in Campania fino a venerdì: temporali, grandine e raffiche di vento La Protezione Civile ha prorogato l’allerta meteo in corso fino alla tarda mattinata di venerdì 3 maggio: sono previsti temporali repentini, possibile grandine, fulmini e raffiche di vento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

È destinata a proseguire l'ondata di maltempo che, a partire da oggi, mercoledì 1 maggio, ha investito la Campania. La Protezione Civile regionale ha infatti prorogato l'allerta meteo gialla – inizialmente prevista fino a domani – fino alle ore 12 di dopodomani, venerdì 3 maggio. Su tutto il territorio regionale – fatta eccezione per Alta Irpinia, Sannio e Tanagro – sono previsti temporali improvvisi, repentini e intensi, ma anche possibili grandinate, fulmini e raffiche di vento.

La Protezione Civile della Campania raccomanda di porre attenzione al rischio idrogeologico. Come principale conseguenza dell'impatto al suolo di piogge e temporali, infatti, potrebbero verificarsi i seguenti fenomeni: allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane.

Inoltre, in considerazione delle grandinate e delle raffiche di vento, si raccomanda di porre attenzione a eventuali danni a strutture provvisorie, a verde pubblico e alle coperture. In vista dei fenomeni attesi, pertanto, la Protezione Civile raccomanda di tenere attivi i Coc (Centri operativi comunali) e di porre in essere tutte le misure volte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni meteorologici previsti.