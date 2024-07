Altre ondate di calore in Campania: 37 gradi a Napoli, quasi 40 tra Irpinia e Sannio

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuove ondate di calore in Campania

Nuove ondate di calore su tutta la Campania: il Ministero della Salute ha diffuso questa mattina un'allerta di colore giallo valida almeno fino alla giornata di mercoledì 17 luglio, con le temperature che solo su Napoli saranno di circa 37 gradi. Andrà peggio nelle zone dell'Interno: ad Avellino si raggiungeranno i 39 gradi, nel Sannio circa 40 nelle ore più calde. Insomma, un mese di luglio particolarmente rovente, come ormai da cambiamento climatico in corso e che non risparmia neppure la Campania.

Il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore nei prossimi giorni

Oggi le temperature a Napoli sono di circa 35 gradi, mentre già nelle zone dell'interno della Campania, come Irpinia e Sannio, sono più alte: 38 i gradi registrati ad Avellino, 39 addirittura a Benevento. E non andrà meglio nei prossimi giorni: fino a mercoledì, umidità ed afa la faranno da padrone, spingendo sempre di più le temperature verso l'alto. Ma tutto potrebbe continuare ancora a lungo: non è escluso infatti che anche nei prossimi giorni questo scenario metereologico resti invariato. Sulla Campania, infatti, si prevede che per un'altra intera settimana resterà una vera e propria cappa di aria calda, che renderà difficile anche trascorrere le ore notturne, caratterizzate da afa e umidità. Caldo forte che sta anche aumentando il rischio di incendi in tutta la Campania: occhi puntati, come sempre, nelle zone boschive del Vesuvio e dell'interno della regione, a ridosso delle valli e dei fiumi della regione, come sempre popolati da turisti e vacanzieri.