Vomero, trascina a terra 60enne per rubarle la borsa: preso da poliziotto fuori servizio al Rione Alto

Tenta di scippare una donna di 60 anni, la spinge a terra e la trascina per alcuni metri per rapinarla della borsa. Ma sul posto spunta da un poliziotto fuori servizio, che riesce a bloccare il rapinatore. Nei guai un ragazzo di 17 anni, bloccato in via Onofrio Fragnito, al Rione Alto, nella V Municipalità Vomero-Arenella, nel tentativo di scippare una donna che stava passeggiando tranquillamente in strada. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio, giovedì 4 dicembre, attorno alle 15,30. A denunciare l'accaduto il gruppo social Cittadinanza Attiva del Rione Alto.

L'aggressione al Rione Alto: 60enne salvata da poliziotto

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il 17enne avrebbe raggiunto la vittima in scooter, probabilmente dopo averla osservata. Sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe tentato di strappare con la forza la borsa dalle braccia della 60enne, ma sarebbe rimasto sorpreso dalla inusitata resistenza della donna. A quel punto l'avrebbe spintonata a terra, facendola cadere e trascinandola per diversi metri per indurla a lasciare la presa.

La vittima, però, ha resistito. Fino a quanto le sue urla disperate hanno richiamato l'attenzione di un poliziotto fuori servizio che si trovava di passaggio in zona. L'agente non ha perso tempo. Si è precipitato per soccorrere la vittima ed a liberarla dalla stretta del rapinatore. Quest'ultimo è riuscito a risalire sul mezzo per darsi alla fuga. Ma è stato bloccato poco dopo dal poliziotto che lo inseguiva e da altre volanti della polizia giunte di rinforzo. La borsa è stata restituita alla legittima proprietaria. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze, mentre si cercano le immagini delle telecamere della zona, poco distante dalla stazione della metro Linea 1 di Rione Alto.