Vomero, spaccati i finestrini di decine di auto in sosta al Rione Alto: la rabbia dei cittadini Vetri spaccati alle auto in via Jannelli. La denuncia dei cittadini che hanno pubblicato foto e video sulla pagina Cittadinanza Attiva del Rione Alto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da FB Cittadinanza Attiva del Rione Alto

Finestrini spaccati a decine di auto in sosta al Rione Alto nella V Municipalità Vomero-Arenella. Gli atti vandalici sono avvenuti in via Jannelli, strada che collega la Zona Ospedaliera al Casello della Tangenziale dei Camaldoli, nei pressi del supermercato EuroEsse. Quando i proprietari delle auto sono tornati sul posto hanno ricevuto l'amara sorpresa. I cittadini hanno segnalato quanto avvenuto, pubblicando video e foto sulla pagina Facebook Cittadinanza Attiva del Rione Alto.

La rabbia dei cittadini: "Una vergogna"

"Volevo mostrarvi la situazione incresciosa delle auto parcheggiate a Via Jannelli, verso EuroEsse – scrive un utente – Tutte con i vetri spaccati, con vetro in frantumi a terra". Situazione, sottolinea, pericolosa "per cani e bambini. Ho pensato di avvertire Comune e Polizia". Mentre c'è chi definisce "terribili gli atti vandalici compiuti su quelle auto, costrette a posteggiare lungo il marciapiede".

Ma non finisce qui. "Erano davvero tutte con vetro spaccato – è scritto in un altro commento – Da quel parco, dove c'è una ex chiesa e alcuni gatti fino all'inizio di quel folle spazio delimitato da EuroEsse. Non ne ho capito bene il senso, credo solo al puro vandalismo". E c'è chi segnala episodi analoghi anche in altre strade della zona, come in via San Giacomo dei Capri, altra stradina che collega l'Arenella con il Rione Alto. La vicenda è stata segnalata anche alla Polizia Municipale di Napoli per gli approfondimenti del caso. Non è escluso che possano essere utilizzate anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di individuare i responsabili del gesto.