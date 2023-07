Vomero, in piazza Immacolata mancano le giostrine per i bimbi ma arrivano i tavolini del bar Le giostrine di piazza Immacolata furono rimosse un anno fa perché le fitolacche erano ritenute pericolose. I consiglieri Flores e Culiers: “Vanno rimesse nella piazza”

A cura di Pierluigi Frattasi

Non sono ancora tornate le giostrine per i bimbi in piazza Immacolata al Vomero, dopo un anno dalla loro rimozione per motivi di sicurezza legati all'albero di fitolacca. Gli uffici del Comune lo scorso anno decisero di interdire quell'area al di sotto dei grandi alberi per consentire gli interventi di potatura. Intanto, però, nella stessa piazza e proprio sotto le fitolacche è spuntato un gazebo di un locale con tavolini e ombrellone.

La polemica in consiglio di Municipalità

E non mancano le polemiche. A sollevare la questione sono Antonio Culiers e Francesco Flores, consiglieri di forza Italia alla V Municipalità Vomero-Arenella:

"Le giostrine per i più piccoli ad oggi non ci sono ancora – commentano – ma c'è invece l'autorizzazione per un nuovo gazebo". Il servizio Verde del Comune di Napoli, il 3 novembre scorso, in una risposta proprio a Flores sulle fitolacche di piazza Immacolata scriveva che "L'area al di sotto della chioma degli elementi arborei di fitolacca di piazza Immacolata è stata interdetta per consentire gli interventi necessari di potatura a tutela della pubblica e privata incolumità".

"Rimosse le giostre per i bambini da piazza Immacolata al Vomero – scrivono Flores e Culiers – rimosse esattamente un anno fa per motivi di sicurezza legati alla fitolacca. Ad oggi non si sa quando e se saranno nuovamente ripristinate". I consiglieri azzurri lanciano un appello per il ripristino: "Ad oggi – scrivono – non risulta una data certa per il ripristino dello stato dei luoghi", spiegano i consiglieri, sottolineando anche che "per un evidente problema di manutenzione del verde fu transennata anche l'area delle Fitolacche. Peccato però che oggi invece di migliorare la qualità della vita dei più piccoli, rimettendo le giostrine si preferisce autorizzare l’ennesimo gazebo. Auspichiamo una tempestiva messa in sicurezza del verde pericolante, e che il ripristino delle giostrine sia rapido e completo, i nostri cittadini, in particolare i più piccoli, meritando di più".

La Municipalità: "Rimetteremo le giostrine"

La Municipalità, come confermano fonti istituzionali a Fanpage.it, vuole ripristinare le giostrine. Gli uffici stanno preparando i progetti. Ma i giochi per i bimbi potrebbero non essere installati negli stessi luoghi di prima. Sono stati fatti una serie di sopralluoghi e si è orientati a posizionarle secondo le indicazioni del servizio Verde, lontano dalle fitolacche, per motivi di sicurezza. Per quanto riguarda il dehor, la cui installazione è stata autorizzata sotto la fitolacca, è previsto un sopralluogo nelle prossime ore.