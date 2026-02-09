Vomero, garage occupano strisce blu con auto dei clienti per costringere al parcheggio a 10 euro l’ora

I garage al Vomero occupavano di giorno le strisce blu e persino quelle gialle per i disabili con le auto dei clienti abbonati, per costringere gli altri automobilisti a parcheggiare nelle autorimesse a tariffe anche di 10 euro all'ora. È quanto hanno scoperto i carabinieri e la Polizia locale di Napoli, intervenuti con gli ausiliari del traffico di Anm nei pressi di due garage privati in via Gino Doria e in via Giovanni Paisiello, nei pressi dello stadio Arturo Collana. Per due imprenditori sono scattate le denunce. Multati tutti i clienti abbonati che avevano le auto parcheggiate sulle strisce blu senza grattino. Chi aveva l'auto sulle strisce gialle per i disabili, l'ha avuta rimossa con il carro attrezzi.

Solo il 22 gennaio scorso, i militari dell'Arma e i caschi bianchi erano intervenuti in un altro garage nella vicina piazza degli Artisti, dove avevano scoperto la mancanza di Scia, passo carrabile e insegna autorizzata. L'autorimessa, inoltre, offriva ai suoi clienti anche il servizio di ricarica delle auto elettriche, pagando una quota aggiuntiva, ma l'allaccio alla rete elettrica pubblica era abusivo. A piazza degli Artisti, intanto, area nevralgica di accesso al Vomero e alle zone pedonali dello shopping di via Luca Giordano, via Scarlatti e via Cilea, è prevista la realizzazione dei box interrati privati.

L'intervento di carabinieri e polizia locale a via Doria e via Paisiello

I carabinieri del Vomero e la polizia locale hanno contestato ai titolari dei due parcheggi di via Gino Doria e via Paisiello illecita concorrenza con minaccia e violenza. Entrambe le attività, secondo quanto accertato dalle forze dell'ordine, occupavano le strisce blu negli spazi antistanti le autorimesse con i veicoli dei clienti.

Il trucco era questo. Al mattino le auto con abbonamento mensile vengono portate all’esterno e parcheggiate, senza ticket, sugli stalli blu, in modo da saturare i più convenienti spazi di sosta su strada e indurre i cittadini a parcheggiare all’interno dei loro garage. Con prezzi che oscillano tra i 5 e i 10 euro l’ora. Il comportamento, secondo gli investigatori, si traduceva in due opzioni, spesso conviventi. Il cliente pagava lo stallo all’autorimessa, con costi molto maggiori rispetto ai parcheggi sulle strisce blu, ma era in sosta senza il grattino. E potenzialmente un doppio danno: la spesa del parcheggio e la multa per sosta senza ticket.

Per questa condotta, i due imprenditori sono stati anche sanzionati. Quello che è stato rilevato in via Gino Doria era ancora più macchinoso. Il titolare non si sarebbe limitato a sfruttare le strisce comunali, ma avrebbe occupato anche uno stallo per disabili. In sostanza, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la beneficiaria delle strisce gialle avrebbe consegnato il proprio pass al garage, garantendo all’impresario di posizionare le auto dei clienti anche nello spazio riservato ai disabili. In questo caso l’auto trovata impropriamente sullo stallo per disabili è stata immediatamente rimossa. Nel frattempo, personale dell’Anm ha sanzionato tutte le auto prive di "grattino".