Il garage al Vomero offre ai clienti la ricarica delle auto elettriche. Ma ruba la corrente dalla rete pubblica

La scoperta dei carabinieri nel quartiere collinare di Napoli, in piazza degli Artisti. L’intera struttura era illuminata abusivamente con un allaccio alla rete elettrica pubblica; l’attività è stata sospesa.

Le colonnine di ricarica del garage, allacciate abusivamente alla rete pubblica

Un garage per auto in posizione centrale, in uno dei quartieri più trafficati della città, offriva ai suoi clienti anche il servizio di ricarica delle auto elettriche, pagando una quota aggiuntiva. Peccato che tutta l'attività fosse illuminata illecitamente, con un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica: la scoperta è stata effettuata in piazza degli Artisti, al Vomero, quartiere collinare di Napoli, dai carabinieri della locale stazione, che hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria i tre titolari per furto di energia elettrica.

L'attività del garage è stata sospesa

Durante un'attività ispettiva, i carabinieri della stazione Vomero, unitamente agli agenti della Polizia Municipale di Napoli, hanno controllato l'autorimessa, rilevando che l'energia utilizzata per illuminare l'intero garage veniva prelevata direttamente dalla rete elettrica pubblica, senza un contatore che rilevasse i consumi. Alla rete pubblica erano agganciate anche le colonnine di ricarica per auto elettriche, servizio per il quale i clienti, come detto, pagavano una quota aggiuntiva, generando per i titolari dell'attività un guadagno doppiamente illecito.

Durante il sopralluogo, inoltre, i militari dell'Arma hanno rivelato come l'attività fosse sprovvista della Scia e non avesse né una insegna autorizzata, né un passo carrabile. Per i tre titolari del garage, oltre la denuncia, sono scattate anche sanzioni per un totale di 1.770 euro; infine, l'attività è stata sospesa.