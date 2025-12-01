napoli
Vomero, festa “gender reveal” con fuochi d’artificio tra la folla in strada a piazza degli Artisti

Gender reveal party con fuochi d’artificio esplosi tra la folla in strada al Vomero. La denuncia del parlamentare Borrelli (Avs)
A cura di Pierluigi Frattasi
Festa "gender reveal" con fuochi di artificio e palloncini in strada in pieno centro al Vomero. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, domenica 30 novembre, attorno alle 18,30, nei pressi del mercato di Antignano, vicino a piazza degli Artisti. A segnalarlo il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) che ha chiesto approfondimenti in proposito all'amministrazione comunale sulla regolarità dell'evento. A Napoli, infatti, è vietato far esplodere fuochi di artificio in strada. Occorre una speciale autorizzazione per lo spettacolo pirotecnico, rilasciata dal Comune. Difficile, peraltro, che questa possa prevedere di "sparare" i botti tra la folla e a pochi metri dai palazzi, senza rispettare una certa distanza di sicurezza. Ma saranno gli eventuali ulteriori accertamenti chiesti da Borrelli a chiarire se tutto era in regola.

Il gender reveal party di Antignano ripreso in un video

Alla scena, nella serata di ieri, hanno assistito centinaia di persone e il tutto è stato poi ripreso dai telefonini anche dei presenti. Il video è stato inviato al parlamentare Borrelli, che l'ha pubblicato sulla sua pagina social. "Deputato ancora gender revival abusivi al Vomero – riporta il post del parlamentare che ha raccolto la segnalazione da un cittadino – Sparano i fuochi in mezzo alle persone. Accaduto ieri sera nei pressi di piazza degli Artisti al Vomero".

"È un’esibizione inutile – commenta Rino Nasti, consigliere dei Verdi alla V Municipalità – fatta da gente incurante della collettività, con utilizzo di fuochi d’artificio in modo volgare, che nulla ha a che vedere con la gioia dell’imminente lieto evento. Peraltro, il tutto è avvenuto in una zona a ridosso dello ospedale pediatrico per bambini Santobono". Negli scorsi anni episodi simili erano avvenuti davanti al Duomo di Napoli – censurati dalla Curia – e in piazza San Domenico Maggiore.

Il gender reveal party – così come il baby shower – è una tipologia di festa molto diffusa nei Paesi anglosassoni, durante la quale si annuncia a parenti e amici il sesso del bambino in arrivo. Di solito si ricorre a palloncini colorati o fumogeni: rosa per le bambine e azzurro per i bambini. Negli ultimi anni questa moda si è affermata anche in Italia. Organizzare una festa privata a tema gender reveal non ha nulla di problematico in sé. In questo caso, però, il nodo da sciogliere è capire come sia stato possibile realizzarla al centro del Vomero, utilizzando persino fuochi d’artificio.

