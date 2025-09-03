Gender reveal illegale davanti al Duomo di Napoli, il cardinale Battaglia: “La Curia si dissocia dall’iniziativa”

In una nota, la Curia Arcivescovile di Napoli ha preso le distanze dal gender reveal che si è tenuto sul sagrato del Duomo di Napoli.

Ci ha tenuto subito a prendere le distanze e a stigmatizzare l'episodio la Curia Arcivescovile di Napoli, in merito al gender reveal, con tanto di fumogeni e fuochi pirotecnici, andato in scena sul sagrato del Duomo di Napoli. In una nota, la Curia, retta dal cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo metropolita della città, ha fatto sapere:

In merito alle immagini diffuse tramite social relative a un "gender reveal" che si sarebbe tenuto la scorsa notte sul sagrato del Duomo, la Curia di Napoli non può far altro che dissociarsi e prendere le distanze da questa iniziativa di cui non si era a conoscenza. L'evento si è tenuto durante la notte, quindi nell'orario di chiusura della cattedrale, su una strada pubblica solitamente sorvegliata h24. Per fortuna non ci sono registrati danni alla facciata della Cattedrale. Auspichiamo che in futuro ci sia maggiore sensibilità da parte di quanti vogliano festeggiare la nascita di una nuova creatura come un bell'evento e non un fatto di cronaca

Moto, bambini e fumogeni al gender reveal davanti al Duomo di Napoli

Il gender reveal sul sagrato della cattedrale di Napoli è balzato agli onori della cronaca oggi, dopo che il deputato Francesco Emilio Borrelli ha condiviso il video sui suoi canali social. Le immagini mostrano il discutibile annuncio del sesso del nascituro. Una moto, con in sella due bambini, gonfia tramite i gas di scarico un palloncino che, esplodendo, libera del fumo rosa: sarà una bambina. Intanto, dietro due scritte enormi e luminose, "Boy" e "Girl", fanno capolino delle girandole pirotecniche, a cui si aggiunge ulteriore fumo rosa.