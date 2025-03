video suggerito

Vomero, chiuso bar per 20 giorni dopo la rissa a coltellate tra giovani: la decisione del Questore La Questura ha chiuso un locale di piazza Vanvitelli, nei pressi del quale lo scorso weekend si è verificata una rissa con feriti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Chiuso per 20 giorni un bar a piazza Vanvitelli al Vomero, dopo la rissa tra giovani, con accoltellamenti, verificatasi nella notte di una settimana fa, tra sabato 15 e domenica 16 marzo 2025, nel corso della quale sono rimasti feriti due 18enni. Uno colpito da una coltellata, l'altro da un colpo di casco in testa. Questa la decisione del Questore di Napoli, Maurizio Agricola, su proposta del Commissariato Vomero. Il provvedimento di chiusura è finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.

Piazza Vanvitelli è tra le zone rosse della prefettura

L'area è inserita tra le zone rosse individuate dalla Prefettura di Napoli alla fine del 2024. La presenza delle forze dell'ordine nelle serata della movida, in particolare nel weekend, è stata ulteriormente intensificata. È di oggi la decisione della Questura di Napoli che ha disposto la sospensione per 20 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un esercizio commerciale in zona Vomero. In particolare, nella notte tra il 15 ed il 16 marzo, gli agenti del locale Commissariato erano intervenuti nell’area esterna attrezzata dell’attività ed avevano accertato che, poco prima, vi era stata una violenta lite tra giovani, scaturita da futili motivi, a seguito della quale due ragazzi erano rimasti feriti.

La rissa lo scorso weekend

Le indagini della Polizia di Stato in pochi giorni sono riuscite ad individuare i presunti responsabili, anche grazie alle descrizioni fornite dai presenti al momento dei fatti e alla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo. Nei guai, tre napoletani tra i 18 e 19 anni, che sono stati denunciati per rissa. Tra questi, anche i due giovani feriti che nell’immediatezza dei fatti si erano recati all’Ospedale Antonio Cardarelli per le cure del caso.