Vomero, auto si ribalta in via Aniello Falcone: ferita una donna Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri in via Aniello Falcone. La donna al volante soccorsa dall’ambulanza del 118.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale ieri sera in via Aniello Falcone, nota strada della movida del quartiere Vomero. Un'auto si è ribaltata sulla strada. Ferita in maniera lieve, la donna che era al volante, che è stata subito soccorsa dal personale sanitario dell'ambulanza del 118, che le ha prestato le prime cure mediche del caso. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto.

Incidente stradale in via Aniello Falcone

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, che stanno indagando sulla vicenda. Ma, secondo le prime ricostruzioni, nell'incidente non sarebbero state coinvolte altre vetture. L'auto avrebbe perso il controllo, urtando altre vetture parcheggiate e si sarebbe ribaltata. L'incidente stradale in via Aniello Falcone sarebbe avvenuto attorno alle ore 19,10 di ieri, mercoledì 27 settembre 2023. Si tratta di una strada con molte curve e con carreggiata pavimentata da sanpietrini, in alcuni casi vecchi e usurati. Non è escluso che i caschi bianchi possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di chiarire cosa sia accaduto.

Secondo incidente al Vomero in 5 giorni

Solo domenica scorsa, sempre nella zona tra il Vomero e Posillipo, ma questa volta in via Alessandro Manzoni, si è registrato un incidente stradale mortale. Una Smart ha investito una donna di 94 anni, che purtroppo, poche ore dopo, è deceduta in ospedale. Alla guida dell'auto, in quel caso, c'era un'altra donna di 80 anni. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 11,15 di domenica 24 settembre 2023. La conducente dell'auto si è subito fermata per prestare soccorso. La vittima del sinistro, invece, è stata trasportata d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove purtroppo è deceduta poche ore dopo, attorno alle ore 15,00.