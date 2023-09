Guida la Smart a 80 anni, investe e uccide 94enne che attraversa la strada in via Manzoni L’incidente stradale mortale ieri mattina a via Manzoni. L’anziana è deceduta all’Ospedale San Paolo. Indaga la Polizia Municipale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio da Google Street View

Investimento mortale ieri mattina su via Manzoni, nel quartiere di Posillipo, a Napoli. Una Smart, secondo le prime ricostruzioni, condotta da una donna di 80 anni, avrebbe investito e ucciso una anziana di 94 anni che in quel momento stava attraversando la strada. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 11,15 di ieri, domenica 24 settembre 2023. La conducente dell'auto si è subito fermata per prestare soccorso. La vittima del sinistro, invece, è stata trasportata d'urgenza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove purtroppo è deceduta poche ore dopo, attorno alle ore 15,00.

L'incidente mortale a Posillipo

Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Municipale, reparto Infortunistica Stradale, guidati dal Comandante Antonio Muriano, che stanno indagando sulla vicenda. L'incidente stradale, come detto, è avvenuto ieri mattina attorno alle 11,15, all'altezza del civico 149. L'80enne che era alla guida della vettura si è subito fermata, comunque, per prestare soccorso. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Dai primi elementi acquisiti dagli investigatori, sembra che ci sia stato un contatto tra la vettura e la pedone che al momento è sottoposto a verifica.

Indaga la Polizia Municipale di Napoli

Gli agenti della Polizia Locale stanno raccogliendo le testimonianze e verificando la presenza delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private eventualmente presenti sul posto per vedere se qualcuna possa avere acquisito elementi utili a chiarire il sinistro. Controlli in corso anche sulla validità della patente di guida della conducente della Smart e sulla velocità della vettura. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che entrambe le donne fossero da sole. L'anziana ferita è stata subito trasportata all'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, dove ha ricevuto le cure mediche ed è stata sottoposta ai controlli del caso. Tuttavia, è purtroppo deceduta nel pomeriggio.