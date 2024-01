Vomero, allarme baby gang in piazza Vanvitelli e via Scarlatti: trovati bastoni e coltelli Allarme babygang al Vomero nella zona di piazza Vanvitelli e via Scarlatti. I comitati di cittadini chiedono maggiore sicurezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Allarme babygang al Vomero. Sequestrati dalla Polizia Locale a Napoli un bastone e un manico di ferro da coltello nascosti in piazza Vanvitelli ieri sera, dove si sono registrate anche tensioni tra gruppi di ragazzini e gli ambulanti di via Scarlatti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno eseguito dei controlli assieme ai caschi bianchi. Non è la prima volta che accade, purtroppo. Già negli scorsi mesi erano state segnalate scorribande di babygang al Vomero, con risse in via Scarlatti, nota strada dello shopping del quartiere collinare. I cittadini chiedono maggiore sicurezza.

I controlli della Polizia Locale nel weekend a Napoli

Nell'ultimo weekend, nelle aree della “movida”, gli Agenti delle Unità Operative territoriali hanno intensificato le attività di prevenzione e controllo nelle zone di maggiore affluenza. I controlli si sono estesi anche in zona collinare dove gli Agenti della Unità Operativa Vomero hanno elevato 27 verbali per sosta selvaggia, rimosso 2 veicoli parcheggiati in divieto e verbalizzato 2 locali commerciali per eccedenza di occupazione di suolo pubblico. Un presidio di agenti è stato poi istituito in via Luca Giordano per pericolo di caduta luminarie. Sempre al Vomero, in mattinata, i caschi bianchi sono intervenuti all'angolo tra via Vaccaro e via Luca Giordano per segnalare una grossa macchia di olio provocato da un mezzo Asia.

Verifiche su tavolini e ombrelloni di ristoranti e bar

I controlli hanno interessato le zone dei quartieri Avvocata-Montecalvario, Stella-San Carlo all’Arena e Chiaia dove sono stati sanzionati 10 esercizi commerciali per varie irregolarità tra cui la diffusione di musica senza rispettare le dovute prescrizioni, la vendita di alcool fuori l’orario consentito, l’eccedenza di occupazione di suolo pubblico, l’installazione di tende e insegne pubblicitarie senza autorizzazione ed infine, per uno dei locali, si è provveduto a redigere verbale per inottemperanza ad una ordinanza di chiusura e conseguenziale invito a presentarsi presso gli uffici della Polizia Locale.

Nel quartiere Stella-San Carlo all’Arena gli Agenti della Locale sono hanno effettuato controlli al codice della strada elevando numerosi verbali per sosta vietata e procedendo alla rimozione coatta di 2 autoveicoli. Infine è stata svolta un importante operazione nella zona della Municipalità 8, nel quartiere di Chiaiano, dove sono state contestate violazioni al codice della strada e per occupazione abusiva di suolo pubblico, sanzionando 3 attività commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblico ed elevando 67 procedimenti verbali per violazioni al codice della strada, rimuovendo coattivamente 5 veicoli per sosta irregolare.