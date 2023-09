Vomero, un’altra palma incendiata al Parco Mascagna: “Qui ormai babygang e degrado” La denuncia di Gazebo Verde: “Secondo incendio di una palma in un mese. Abbiamo paura a portare i bimbi qui”

A cura di Pierluigi Frattasi

Bruciata un'altra palma al Parco Mascagna del Vomero. A distanza esatta di un mese dall'ultimo rogo avvenuto il 31 luglio scorso, ieri un altro albero del polmone verde vomerese è stato incenerito da ignoti. A denunciarlo è l'associazione Gazebo Verde, presieduta da Mariateresa Ercolanese: "Ormai qui regnano degrado e vandalizzazioni. Il parco è diventato preda delle babygang. Le famiglie hanno paura a portare i bambini".

I comitati ora chiedono le telecamere

Una situazione di abbandono che ormai viene denunciata da mesi dai comitati civici, ma che non sembra registrare segnali di miglioramento. A luglio si erano verificati diversi episodi di vandalismo e aggressioni. Ragazzini presi a schiaffi, giostrine distrutte, una palma incendiata. Le associazioni adesso chiedono alle istituzioni l'installazione delle telecamere di videosorveglianza che possano fungere da deterrente per i vandali e per individuare vandali e piromani che stanno devastando piano piano il parco: "Lo stanno distruggendo. Tra poco – sottolineano – non ci sarà più nulla da riqualificare".

Su Facebook Gazebo Verde ha pubblicato un post di denuncia di questa situazione:

