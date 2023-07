Vomero, vandalizzate le giostrine al Parco Mascagna, arriva la Polizia: “Allarme baby gang” Distrutte le giostrine al Parco Mascagna. La denuncia: “Bisogna ripristinare subito le giostrine”

A cura di Pierluigi Frattasi

Vandalizzate le giostrine per i bambini al Parco Mascagna del Vomero. Stamattina i piccoli che si erano recati nel parco per poter giocare e godersi un po' d'ombra con le proprie famiglie nella domenica assolata hanno trovato le giostre completamente distrutte. Solo pochi giorni fa, c'era stata la denuncia dei genitori contro i raid delle baby gang che terrorizzano le famiglie e si rendono responsabili di violente risse e aggressioni, per motivi futili. Stamattina sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine, con gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, ai quali è stata sporta denuncia.

La denuncia: "Allarme baby gang"

Sulla vicenda sono intervenuti il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e il consigliere di Europa Verde della V Municipalità Rino Nasti:

“Un’amara sorpresa ha accolto le famiglie che questa mattina si sono recate ai giardini del Parco Mascagna, nella V Municipalità Arenella Vomero. Il personale di sorveglianza, all’apertura dei cancelli, ha trovato le giostrine per i bimbi completamente vandalizzate. Subito è stata sporta denuncia dell’accaduto e sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Municipale. Constatato il fatto, l’area è stata interdetta tra la delusione dei tanti bambini presenti. Un episodio grave che, vigliaccamente, penalizza proprio i più piccoli.

"Ripristinare subito le telecamere"

I due esponenti ambientalisti poi concludono: