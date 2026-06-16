Si presenta sotto l’ufficio della ex e tenta di entrare: in tasca aveva un coltello, 32enne arrestato a piazza Garibaldi

Come raccontato dalla vittima, non era la prima volta che si verificava un episodio del genere. Questa volta, però, l’uomo aveva un coltello con la lama di 7 centimetri in tasca.

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Poteva avere un epilogo tragico quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 giugno, in piazza Garibaldi, nella zona della Stazione Centrale di Napoli, dove un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per atti persecutori e denunciato per porti abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Sul posto, in seguito a una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti i poliziotti dei commissariati Vicaria-Mercato e San Carlo all'Arena, già impegnati in zona in un servizio di controllo del territorio: gli agenti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da una donna, che ha riferito che, poco prima, l'ex fidanzata, come già accaduto in passato, si era presentato sotto il suo ufficio, tentando di accedervi per poi allontanarsi.

I poliziotti si sono messi così alla ricerca dell'uomo, che è stato rintracciato poco dopo, in via Miano, nella zona settentrionale di Napoli, e bloccato dai poliziotti del commissariato Dante. Gli agenti hanno poi sottoposto a perquisizione sia il 32enne che la sua vettura, nella quale è stato rinvenuto e sequestrato un coltello con la lama lunga 7 centimetri. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto dal personale operante; come detto, nei suoi confronti è scattata anche una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.