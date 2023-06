Volontari da tutt’Europa per riqualificare il Parco di Liternum vicino alla Tomba di Scipione Parte il campo internazionale di Legambiente con giovani dall’Europa e da altri Paesi come il Messico.

A cura di Pierluigi Frattasi

Volontari dall'Europa e da altri Paesi extraeuropei per riqualificare il Parco verde di Liternum, che sorge nei pressi di quella che la tradizione considera Tomba di Scipione l'Africano. Sulla fascia costiera del Comune di Giugliano in Campania. L'iniziativa è organizzata da Legambiente Circolo Giugliano Arianova, con la collaborazione di proloco domitia. Dal primo al 15 luglio, circa 15 giovani provenienti da diverse nazioni europee e extra UE, saranno a Giugliano per un campo estivo all'insegna dell'ambiente e della natura.

Saranno accolti sabato 1 luglio, presso l'Vlll Circolo Didattico di Lago Patria, dal sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, dall'assessore al Turismo e Parco Liternum, Angelo Abbate, dalla Dirigente Scolastica Maria Rosaria Perillo, dai presidenti delle Associazioni organizzatrici Vincenza Daniele e Luigi de Martino, dai volontari del Forum Giovani e dagli studenti del Liceo De Carlo.

Per Vincenza Daniele, presidente Legambiente Giugliano:

Manca pochissimo all’apertura del Campo di volontariato internazionale Legambiente, organizzato dal Circolo Legambiente Giugliano “Arianova” APS, in collaborazione con la Pro Loco Litorale Domitio APS. Siamo in trepidante attesa per accogliere i volontari iscritti al campo, provenienti da vari Paesi europei ed extraeuropei, Spagna, Turchia, Repubblica Ceca, Messico, Serbia, Francia…che saranno coinvolti in piccoli lavori di manutenzione e di pulizia di un parco naturalistico sito in Lago Patria. “Liternum: Recovery Park” è il titolo del campo e lo slogan Legambiente è: "Tutto può cambiare". Questo campo vuole essere un’occasione per far conoscere ai nostri ospiti le nostre tradizioni, la nostra cultura, le nostre bellezze naturali, storiche e archeologiche, facendoli calare nella vita quotidiana della nostra comunità locale.

E conclude:

Ci saranno seminari, workshop, attività ludiche da cui partiranno spunti di riflessione sulle attuali tematiche ambientali e sociali, con confronti tra varie realtà nel mondo, nel gestire grandi e piccole problematiche riguardanti le sfide che attanagliano tutti i Paesi come i Cambianti Climatici e le fonti energetiche, ma anche tematiche come la biodiversità e la tutela dei parchi. Sarà per i volontari anche un’occasione di conoscenza della gioventù locale afferente al Forum dei giovani di Giugliano, al Servizio Civile di Pro Loco Litorale Domitio e al Liceo De Carlo di Giugliano, nonché a Legambiente, ma anche ad altre associazioni ambientaliste che si battono per la giustizia ambientale e sociale. Non vediamo l’ora di dare loro il nostro benvenuto.

L'iniziativa, spiega Luigi de Martino, presidente della APS Pro Loco Litorale Domitio di Giugliano in Campania, è: