Vincenzo Prete, morto sul lavoro a 66 anni: domani i funerali a Nocera Inferiore

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si terranno domani mercoledì 11 settembre alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli di Nocera Inferiore i funerali di Vincenzo Prete, l'operaio di 66 anni morto sul lavoro lo scorso giovedì 5 settembre, in un cantiere dove stava lavorando come edile. L'uomo, che stava costruendo un muro di cemento, è precipitato da un'altezza di due metri, riportando ferite gravissime che lo hanno portato al decesso poche ore dopo l'arrivo in codice rosso all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Aperto un fascicolo d'inchiesta: il pubblico ministero Federica Mariateresa Miraglia ha aperto un procedimento penale per l'ipotesi di reato di omicidio colposo.

Iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto, il datore di lavoro della vittima, regolarmente assunta per la ditta edile per la quale lavorava. Sul corpo di Vincenzo Prete verrà ora eseguita l'autopsia, in programma per le prossime ore di oggi. Agli esami parteciperà anche il medico legale scelto dallo Studio3A-Valore, che difende la famiglia della vittima. L'inchiesta della Procura dovrà stabilire, fanno sapere gli avvocati, se nel cantiere ora posto sotto sequestro fossero state rispettate tutte le norme antinfortunistiche e se l'operaio fosse stato dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti. Al termine degli esami autoptici, i cui risultati si conosceranno solo nei prossimi giorni, arriverà il nulla osta alla sepoltura, prevista per domani mercoledì 11 settembre, al termine dei funerali ai quali potrebbero partecipare oltre a familiari e amici anche tanti cittadini di Nocera Inferiore, città nella quale Vincenzo Prete era conosciutissimo.