Morto a 4 anni per un linfoma, fiaccolata per ricordare Vincenzo Cuozzo a Villaricca Il 2 aprile ci sarà a Villaricca (Napoli) una fiaccolata per ricordare Vincenzo Cuozzo, morto a 4 anni per un linfoma; sulla vicenda è in corso un processo, per i genitori è stato un caso di malasanità.

A cura di Nico Falco

"Il 2 aprile è il giorno in cui mio figlio è stato strappato all'amore della sua famiglia. Quest'anno ricorrerà il quinto anniversario della sua scomparsa". Comincia così il messaggio diffuso sui social da Lina Pierro, la mamma del piccolo Vincenzo Cuozzo, morto nel 2019 per un linfoma scoperto soltanto poche ore prima del decesso, dopo settimane in cui le diagnosi parlavano di un problema di adenoidi. Per domani la famiglia, che da allora chiede giustizia, ha organizzato una fiaccolata che partirà dall'istituto paritario Baby World di Villaricca, sarà presente anche il Sindaco della cittadina del Napoletano.

"C'è una frase del suo personaggio preferito, da un film – continua Lina – che recita: "La luce brilla anche se non c'è più la stella". Ed è questo quello che voglio fare quest'anno. Far brillare ancora la luce di Vincenzo anche se lui fisicamente non c'è più. Chiunque volesse prendere parte alla celebrazione del suo ricordo potrà arrivare alla scuola di Villaricca, che è quella che frequentava mio figlio. Arriveremo a piedi alla parrocchia Santissima Madonna dell'Arco, dove si terrà una commemorazione. In questo tempo ho conosciuto tantissime persone tramite i social. Persone che hanno imparato ad amare mio figlio anche senza averlo conosciuto. L'invito è aperto a chiunque voglia essere partecipe e io sarò onorata di conoscervi. Grazie".

Per il 27 agosto scorso, giorno del compleanno del bimbo, i genitori avevano lanciato un appello a donare il sangue. Sulla morte del bambino è stato avviato un processo. In primo grado i medici sono stati assolti; per due di loro, un pediatra di libera scelta e un otorino, la Procura ha chiesto l'appello.