Francesco Esposito, 45 anni, scomparso da 4 giorni da Casalnuovo di Napoli: ricerche in corso

I familiari hanno denunciato la scomparsa da Casalnuovo di Francesco Esposito, 45 anni, alto 185 centimetri e con tatuaggi. Ricerche in corso in Campania.

Francesco Esposito, scomparso da Casalnuovo di Napoli

Preoccupazione a Casalnuovo di Napoli per la scomparsa di Francesco Esposito, 45 anni, originario del comune della provincia partenopea. Di lui non si hanno più notizie da quattro giorni. L'ultima volta che è stato visto, sabato 25 luglio scorso, si stava allontanando dalla città di residenza con indosso una canottiera nera, ⁠pantaloncini corti bianchi e blu, ⁠scarpe nere ed era in sella alla sua bici elettrica di colore grigio. I familiari sono preoccupati per la sua prolungata assenza ed hanno sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri della locale tenenza.

Le ricerche coordinate dalla Prefettura di Napoli

Esposito, magro e slanciato, è alto circa 185 centimetri. Sul corpo avrebbe alcuni segni di riconoscimento, come tatuaggi visibili sulle braccia e due espansioni di grandi dimensioni ai lobi delle orecchie. Le ricerche sono coordinate dalla Prefettura di Napoli, guidata dal Prefetto Michele di Bari, e vedono coinvolte le forze dell'ordine e altri soccorsi. I familiari hanno chiesto a chiunque possa fornire informazioni utili per rintracciare Francesco Esposito o abbia avuto eventuali avvistamenti nelle ultime ore di segnalarlo alle autorità competenti, in modo da aiutare le ricerche per rintracciarlo.

Una descrizione dell'uomo è stata diramata in tutta la regione Campania, ma le ricerche si concentrano soprattutto nell'area a nord di Napoli, nel vasto hinterland che circonda il capoluogo, nel circondario di Casalnuovo. Le forze dell'ordine stanno visionando anche le telecamere di videosorveglianza della zona circostante, alla ricerca di elementi che potrebbero aiutare nelle attività di indagine.