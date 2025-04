video suggerito

Funivia del Faito: domani i funerali del macchinista, reclamate le salme dei coniugi inglesi Domani a Castellammare di Stabia il funerale di Carmine Parlato, il macchinista morto nella tragedia del monte Faito. Intanto sono state reclamate dai parenti le salme dei coniugi inglesi Elaine Margaret e Derek Winn, deceduti anche loro nel disastro della funivia. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

181 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carmine Parlato

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Incidente Funivia del Monte Faito ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si svolgerà domani alle 14,30 presso la Cattedrale di Castellammare di Stabia il funerale di Carmine Parlato, il macchinista dell'Eav morto nel disastro della funivia del monte Faito. La salma di Janan Suliman, la 25enne israelo-palesistnese deceduta anche lei nel crollo dell'impianto di risalita, è stata rimpatriata e le esequie si terranno nel suo Paese. A bordo della cabina c'era anche il fratello della ragazza, Thabet Suliman, 23 anni, l'unico sopravvissuto e testimone della tragedia. È ancora ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli.

Si sono fatti vivi oggi, invece, i parenti delle altre due vittime del disastro, i coniugi inglesi Elaine Margaret e Derek Winn, di 58 e 65 anni. I loro corpi si trovano ancora nell'obitorio del cimitero di Castellammare di Stabia, in attesa dell'arrivo dei familiari, che probabilmente disporranno il rientro in patria delle salme. Le salme dei Winn sono state sottoposte per ultime all'autopsia disposta dagli inquirenti ed eseguita dal medico legale Nicola Maria Giorgio.

I comuni di Vico Equense, dove Carmine Parlato era nato, e di Castellammare, dove risiedeva, hanno indetto il lutto cittadino. Il Comune di Vico Equense "interpretando il sentimento dell'intera cittadinanza, proclama il lutto cittadino in occasione dei funerali di Carmine Parlato, che si terranno domani".

Dalle 14 alle 18 "saranno sospesi tutti gli eventi e le manifestazioni pubbliche, le bandiere esposte a mezz'asta e, negli uffici comunali, sarà osservata una pausa di silenzio per onorare la memoria di Carmine, unendosi al dolore profondo della famiglia e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato". I funerali, come anticipato, si svolgeranno domani alle 14,30 presso la Cattedrale di Castellammare di Stabia. Al termine delle Esequie "la salma sarà traslata presso il Cimitero di San Francesco a Vico Equense".