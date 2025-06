Fuori pericolo il turista 23enne unico sopravvissuto del crollo della Funivia del Faito: sarà dimesso

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Thabet e Janan Suleiman, i due fratelli arabo israeliani coinvolti nel crollo del Giovedì Santo

È fuori pericolo Thabet Suleiman, lo studente di ingegneria 23enne unico sopravvissuto del crollo della Funivia del Faito avvenuto il 17 aprile scorso, il giorno di Giovedì Santo. In quel tragico incidente persero la vita 4 persone, tra le quali la sorella di Thabet, Janan, infermiera 25enne, il macchinista dell'Eav, Carmine Parlato, 59 anni, che stava pilotando la cabina poi precipitata e i coniugi inglesi Elaine Margaret e Derek Winn, di 58 e 65 anni. Thabet, turista di origine arabo israeliana, fu l'unico sopravvissuto. Ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli in gravi condizioni, è rimasto in terapia intensiva per oltre un mese.

Thabet Suleiman, l'unico sopravvissuto del disastro del Faito a breve dimesso

Negli ultimi giorni le sue condizioni sono nettamente migliorate. I medici hanno sciolto la prognosi, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Il 23enne è stato trasferito nel reparto di Ortopedia, dove si trova attualmente. "A breve sarà dimesso", riferiscono fonti dell'Asl Napoli 1 a Fanpage.it. Sulla tragedia del Faito è aperta una inchiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, guidata dal Procuratore Capo Nunzio Fragliasso, con 26 indagati. Sotto inchiesta anche la società Eav, Ente Autonomo Volturno, che gestisce l'impianto a fune, che ha ricevuto un avviso di garanzia. "L’Azienda – spiega in una nota Eav – era stata già avvisata in occasione dell’accertamento tecnico irripetibile fissato il 23 maggio ed attualmente sospeso in attesa che il Gip decida sulle richieste di incidente probatorio".

Una svolta importante nelle indagini, come anticipato da Fanpage.it, è arrivata dal ritrovamento della "testa fusa" che legava la cabinovia al cavo trainante. Il dispositivo sarebbe stato ritrovato spezzato, o comunque danneggiato. I periti adesso dovranno stabilire se i danni sono conseguenti o precedenti alla caduta.