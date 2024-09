video suggerito

Cade da due metri, operaio di 66 anni morto sul lavoro a Nocera Superiore Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno posto sotto sequestro il cantiere in cui lavorava la vittima; la Procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia sul lavoro a Nocera Superiore, nella provincia di Salerno: un operaio di 66 anni, V.P. le sue iniziali, è morto mentre stava effettuando alcuni lavori in un fabbricato privato. L'ennesimo incidente mortale sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 settembre: secondo una prima ricostruzione, il 66enne era impegnato nella rimozione di una struttura in legno utilizzata per la costruzione di un muro quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è precipitato per circa due metri, impattando violentemente contro il terreno.

Soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, l'operaio è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Umberto I della vicina Nocera Inferiore: qui, nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita, il 66enne è deceduto; troppo gravi le ferite riportate nell'impatto al suolo.

Incidente sul lavoro a Nocera Superiore: aperta una inchiesta

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto, verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul posto di lavoro e individuare eventuali responsabilità nella morte dell'operaio. L'Autorità Giudiziaria competente ha disposto il sequestro del cantiere e della salma del 66enne, sulla quale verrà effettuata l'autopsia.