L’operaio Giuseppe Scarpato morto sul lavoro a 54 anni, lutto a Pollena Trocchia e a Massa di Somma

A cura di Pierluigi Frattasi

Giuseppe Scarpato, la vittima

Lutto a Pollena Trocchia e a Massa di Somma, nel Napoletano, per la morte di Giuseppe Scarpato, l'operaio di 54 anni vittima di un incidente sul lavoro nella giornata di ieri, sabato 12 aprile 2025, attorno alle ore 14,00, dopo una caduta da una scala. L'uomo, residente a Massa di Somma, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, stava tinteggiando un’abitazione in via San Giacomo a Pollena Trocchia, quando, per motivi in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto al suolo, battendo la testa. L'impatto, purtroppo, gli è stato fatale. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sarebbe morto sul colpo. Scarpato non era sposato e non aveva figli, lascia le due sorelle.

La Procura di Nola apre inchiesta: sequestrata salma operaio

La Procura della Repubblica di Nola ha aperto un fascicolo. Disposto il sequestro della casa, nella quale si stavano effettuando i lavori – gli investigatori non escludono che l'operaio stesse lavorando a nero, ma si tratta solo di un'ipotesi che andrò vagliata. La salma è stata sequestrata, in attesa dell'autopsia. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Tenenza di Cercola e della Compagnia di Torre del Greco, assieme agli esperti della sezione rilievi del gruppo di Torre Annunziata. Sul posto anche gli ispettori del lavoro dell'Asl Napoli 3 Sud. Scarpato, conosciuto come un gran lavoratore, era occupato in diversi cantieri edili della zona. La scomparsa dell'operaio 54enne riaccende i riflettori sulle morti bianche in Campania: vittime sul lavoro, che perdono la vita per guadagnarsi il pane. Un dramma purtroppo che continua e sul quale i sindacati chiedono sempre maggiore attenzione, in particolar modo per il rispetto delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro.