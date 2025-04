video suggerito

Si fingono carabinieri e rubano tutti i gioielli a un'anziana di 98 anni: ladri arrestati in autostrada I due malviventi sono stati rintracciati dalla Polizia Stradale sull'A3, nei pressi di Nocera Inferiore, nel Salernitano: a bordo della loro auto gioielli in oro e argento, rubati poco prima a un'anziana di 98 anni.

A cura di Valerio Papadia

Si sono finti carabinieri per guadagnare la fiducia di una donna di 98 anni, entrare nella sua abitazione e derubarla di tutti i gioielli in oro e argento, persino le fedi nuziali: nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 aprile, due malviventi di 21 anni sono stati arrestati nella provincia di Salerno. I due ladri sono stati rintracciati a bordo di una Fiat 500 X dagli agenti della Polizia Stradale, mentre percorrevano l'Autostrada A3, nei pressi della barriera di Nocera Inferiore, nel Salernitano.

I poliziotti hanno proceduto a perquisire la vettura con a bordo i due soggetti: gli agenti, in una paratia in plastica posta sotto la parte centrale del cruscotto, hanno rinvenuto numerosi oggetti preziosi in oro e argento, tra cui anche le fedi nuziali della vittima e di suo marito, come si poteva evincere dai loro nomi incisi all'interno. I poliziotti hanno così ricostruito che, poco prima, i due soggetti, a Potenza, erano riusciti a introdursi in casa di un'anziana di 98 anni qualificandosi come carabinieri: una volta all'interno dell'abitazione, l'hanno svaligiata per poi darsi alla fuga.

Pertanto, alla fine delle formalità di rito, i due uomini, come detto entrambi 21enne e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati e portati nel carcere di Salerno.