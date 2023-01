Vigili aggrediti per aver fatto una multa nel Napoletano, il sindaco chiama il Prefetto La solidarietà del sindaco di Marigliano, Peppe Jossa: “Atto gravissimo. Chiederò una riunione del comitato per la sicurezza”

A cura di Pierluigi Frattasi

Vigili urbani aggrediti a Marigliano per aver fatto una multa ad un automobilista che aveva violato il Codice della Strada. È accaduto ieri sera, 31 dicembre 2022, quando le strade della città in provincia di Napoli erano affollate per gli aperitivi prima del cenone. Le vittime sono il comandante della Polizia Locale, Emiliano Nacar, e un giovane agente dei caschi bianchi. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Marigliano, Peppe Jossa, che ha chiesto l'intervento del Prefetto di Napoli, Claudio Palomba.

Il sindaco: "Intervenga il Prefetto"

“Chiederò al Prefetto di Napoli – scrive su Facebook Peppe Jossa, primo cittadino di Marigliano – di portare all’attenzione del comitato provinciale per l’ordine e la pubblica quanto accaduto ieri sera al comandante della Polizia locale Emiliano Nacar e ad un suo agente, aggrediti da due persone per aver comminato un verbale ad un automobilista che aveva violato il codice della strada. A loro ed a tutto il corpo della polizia locale giunga la solidarietà dell’amministrazione comunale e dell’intera città che mi onoro di rappresentare".

L'episodio sarebbe accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 31 dicembre 2022, attorno alle ore 18,00, nei pressi del Comune di Marigliano. Non è escluso che possano essere utilizzate eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per ricostruire la completa dinamica di quanto accaduto e identificare i responsabili di quanto avvenuto. Il sindaco di Marigliano ha espresso la massima solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti coinvolti nell'aggressione avvenuta nell'espletamento del loro dovere.