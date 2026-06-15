Studentessa in coma bocciata per le troppe assenze, l’Ufficio scolastico della Campania fa partire le verifiche

L’Ufficio scolastico regionale ha fatto sapere di aver avviato tutti gli accertamenti del caso sulla vicenda della 17enne in coma da 18 mesi bocciata a Battipaglia, nel Salernitano.

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Sono partiti gli accertamenti dell'Ufficio scolastico della Regione Campania sulla vicenda della ragazza di 17 anni, studentessa dell'istituto "Enzo Ferrari" di Battipaglia, nella provincia di Salerno, in coma da 18 mesi e che è stata bocciata al termine dell'anno scolastico appena conclusosi. È stato lo stesso ufficio scolastico regionale della Campania a rendere noto di aver disposto "i necessari approfondimenti" sulla vicenda. Il padre della 17enne ha chiesto l'annullamento dello scrutinio con il quale è stato deciso di non ammettere la ragazza all'anno scolastico successivo, definendo quanto accaduto, in una lettera inviata all'istituto scolastico, "offensivo e disumano".

La studentessa è in coma dal dicembre del 2024 a causa di una grave patologia cerebrale. Alla fine dell'anno scolastico 2025, nonostante già diversi mesi di assenza, era stata ammessa a quello successivo grazie al profitto del primo quadrimestre. Nello scrutinio di quest'anno, però, l'istituto ha deciso di non ammetterla alla classe successiva dal momento che, di fatto, la 17enne, sebbene sia impossibilitata a farlo, non ha mia frequentato le lezioni.

Una decisione che Luca Mattiocco, dirigente scolastico dell'istituto "Enzo Ferrari", ha così commentato: "L'anno scorso la studentessa era stata ammessa alla classe successiva sulla base delle valutazioni già disponibili nel primo quadrimestre. Quest'anno invece non c'erano elementi valutativi, la normativa non consente di procedere allo stesso modo". Mattiocco ha detto ancora: Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità. La ragazza è stata ricordata in un momento pubblico organizzato dall'istituto e una docente si è recata personalmente a casa sua per farle visita".