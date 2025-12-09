Vigile salva autista bus e rischia di essere strangolato a Napoli, il sindaco di Crispano: “È un eroe”

L'agente di polizia locale fuori servizio salva l'autista del bus air dall'aggressione di un passeggero senza biglietto a piazza Garibaldi a Napoli e viene assalito a sua volta con un tentativo di strangolamento, ma riesce a mettere in fuga l'aggressore. L'episodio è accaduto venerdì scorso, 5 dicembre, come raccontato da Fanpage.it. Adesso, arriva l'elogio per quell'agente, in servizio presso il Comune di Crispano, in provincia di Napoli, da parte del sindaco della città, Michele Emiliano: "Ha dimostrato coraggio e prontezza".

Il sindaco di Crispano: "Agente eroe"

"Un episodio che merita di essere sottolineato – commenta il primo cittadino – Nel pomeriggio di venerdì 5 dicembre, presso il parcheggio Metropark di piazza Garibaldi a Napoli, un passeggero privo di titolo di viaggio ha aggredito l’autista di un bus di linea, insultandolo e minacciandolo, fino a tentare di colpirlo con una testata. Successivamente lo stesso individuo ha cercato di strangolare il nostro agente della Polizia Locale, Ciro Genovese, fuori dal servizio e di ritorno a casa, che non ha esitato a intervenire per difendere l’autista e contenere l’aggressore. Nonostante il tentativo di strangolamento subito, Ciro ha dimostrato prontezza e determinazione, riuscendo a divincolarsi e ad allertare le forze dell’ordine".

"Da Sindaco di Crispano – conclude Emiliano – sento il dovere di evidenziare il coraggio e la professionalità di Ciro Genovese, esempio concreto di preparazione e disponibilità. Il suo gesto conferma lo spirito di servizio che caratterizza il nostro Comando di Polizia Municipale, guidato con competenza dal Capitano Gennaro Di Santo, che continua a garantire risultati eccellenti e sicurezza per la comunità.A nome dell’Amministrazione e della città di Crispano, rivolgo a Ciro Genovese un sentito elogio e un ringraziamento per l’impegno dimostrato".