Veicolo in fiamme nell'autogrill Teano Est dell'Autostrada A1 Roma-Napoli Veicolo in fiamme nell'area di servizio Teano Est: la colonna di fumo visibile anche nell'autogrill dall'altra parte della carreggiata dell'Autostrada del Sole.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le fiamme viste dall'Autogrill Teano Ovest in direzione Napoli

Un veicolo in fiamme all'interno dell'area di servizio Teano Est, in direzione di Milano: molti gli automobilisti che hanno visto alzarsi una colonna di fumo, ben visibile anche dall'autogrill nell'altra direzione, Teano Ovest, in direzione di Napoli. Tanta paura ma nessun grave danno a parte l'automobile andata in fiamme: sul posto sono giunte le forze dell'ordine per la messa in sicurezza.

Lungo l'Autostrada del Sole si segnalano anche code, dovute in parte ai rallentamenti dovuti alla nube di fumo che ha attraversato entrambe le carreggiate. Il traffico, già intenso a causa delle festività di Pasqua, ne ha risentito: ma non si registrano lunghe code, ma solo forti rallentamenti.

La colonna di fumo per un veicolo in fiamme nell'area di servizio Teano Est in direzione Milano