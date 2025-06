video suggerito

Vanno a demolire una casa abusiva, l'ex occupante abusivo aggredisce i poliziotti Un 53enne napoletano ha lanciato benzina contro un agente durante le operazioni di demolizione di una palazzina: arrestato, era un ex occupante abusivo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un uomo di 53 anni è stato arrestato questa mattina dopo aver aggredito i poliziotti durante le operazioni di demolizione di un immobile libero ed in stato di abbandono. La vicenda è avvenuta a Nola, in provincia di Napoli: gli agenti del commissario di Nola, assieme a personale della Polizia Municipale e a quello dell’Ufficio Tecnico del Comune di Nola, erano giunti sul posto per le operazioni, quando sono stati avvicinati dal 53enne napoletano.

L'uomo era un ex occupante abusivo di uno degli appartamenti, che con veementi proteste ha tentato di ostacolarne le operazioni. Gli agenti hanno provato a riportare la situazione alla calma, ma l'uomo è riuscito ad entrare nello stabile. Una volta all'interno, il 53enne ha preso una tanica di benzina e l'ha lanciata addosso ad uno degli agenti intervenuti, minacciandolo con un accendino. La situazione è diventata così preoccupante: il 53enne, poco dopo, ha tentato di fuggire scappando da una finestra, ma è stato bloccato dagli agenti. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto e dovrà ora rispondere di lesioni personali, minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale. Non si sono registrate ulteriori tensioni nel corso della mattinata e durante le operazioni di demolizioni: l'edificio era libero e sgomberato da tempo, mentre il 53enne napoletano è risultato essere un ex occupante abusivo di uno degli appartamenti all'interno. Nessuna conseguenza, inoltre, per gli agenti coinvolti: fortunatamente, l'uomo non ha messo in atto le sue minacce con l'accendino dopo aver gettato benzina su uno degli agenti, preferendo invece tentare la fuga.