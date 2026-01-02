Vandalizzato il Centro Asterix a San Giovanni a Teduccio: porte distrutte e furti, è il secondo raid in pochi giorni

I danni del raid al Centro Asterix

Un Capodanno amaro per il Centro Asterix, spazio educativo e culturale dedicato ai giovani che sorge a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli: nella notte di San Silvestro, il centro è stato vittima di un nuovo raid vandalico, a sole due settimane di distanza dal precedente, che aveva già creato ingenti danni e messo in difficoltà il centro. Così, la notte di Capodanno, ignoti hanno fatto nuovamente irruzione nella struttura, in via Domenico Atripaldi, mettendo a segno diversi furti e distruggendo porte e arredi, mettendo così il centro di nuovo in una situazione di grave difficoltà.

I gestori del Centro Asterix chiedono l'intervento del sindaco e del prefetto

"Iniziamo l’anno così come l’avevamo chiuso. Danni, furti, smarrimento. Ancora una volta ma con danni ben più seri. Solo due settimane fa raccontavamo l’ennesima violazione, avvenuta nella notte. Scrivevamo che avremmo denunciato, sistemato, ripartito. E lo abbiamo fatto. Ma oggi ci ritroviamo punto e a capo" ha scritto sui social l'associazione Callysto Aps, che gestisce il Centro Asterix.

"È inaccettabile che un luogo che per tanti giovani è casa, spazio sicuro, possibilità, venga colpito ripetutamente. Chiediamo con urgenza un incontro con il sindaco e con il prefetto per un confronto serio e immediato sulla tutela e la sicurezza dei luoghi e delle attività dedicati ai giovani e al territorio" hanno scritto ancora i responsabili del centro, chiedendo dunque l'intervento delle istituzioni.