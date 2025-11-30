Uomo trovato morto in casa nel Salernitano: non si avevano sue notizie da una settimana

Vigili del fuoco, forze dell’ordine e ambulanza hanno trovato l’uomo morto in casa in via Diaz a Montecorvino Rovella, nel Salernitano.

Non dà sue notizie da una settimana, uomo di 70 anni ritrovato morto in casa a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Il corpo è stato ritrovato questa mattina, domenica 30 novembre, nell'appartamento di via Diaz, dai soccorritori, allertati da familiari e conoscenti, che erano preoccupati per l'assenza prolungata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i volontari della Vopi dell'ambulanza e l'auto medica del 118 dell'Asl di Salerno, assieme alle forze dell'ordine. Quando hanno bussato alla porta di casa, dall'interno, però, non è arrivata alcuna risposta. A quel punto, i pompieri hanno aperto la porta, consentendo così ai soccorritori di entrare all'interno. Dentro, il personale sanitario ha trovato il corpo dell'uomo senza vita.

Corpo senza vita di 70enne ritrovato a Montecorvino Rovella

Al momento non si conoscono ancora le cause del decesso. Sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare l'esatta data della morte ed individuare le possibili cause. Non si esclude che il 70enne possa essere morto per cause naturali, forse a seguito di un malore. Ad un primo esame clinico esterno, infatti, non sarebbero state trovate tracce di violenza o di colluttazioni sul corpo. Ma bisognerà aspettare il prosieguo delle indagini per avere maggiori informazioni. Le forze dell'ordine hanno provveduto a segnalare il ritrovamento anche alla procura della Repubblica, per eventuali ulteriori disposizioni. Ma, come detto, si ipotizza che possa essersi trattato di una morte naturale, non legata a particolari eventi che possano essere suscettibili di ulteriori indagini. Gli investigatori provvederanno comunque a raccogliere eventuali testimonianze.