Una nuova zona rossa per il bradisismo dei Campi Flegrei La legge sul bradisismo e il rischio vulcanico ai Campi Flegrei prevederà una nuova zona rossa per il rischio bradisismico.

La caldera dei Campi Flegrei

Uno dei temi fondamentali del nuovo approccio sui Campi Flegrei è la divisione fra rischio bradisismico e rischio vulcanico. Sono entrambi legatissimi ma finora erano stati predisposti piani solo per il rischio eruttivo, il più grave. Il bradisismo, col sollevamento del suolo e i continui terremoti in una zona popolosissima, fortemente antropizzata, va preso in considerazione in quanto tale. E in quanto tale necessita di essere perimetrato con una sua zona rossa: quest'ultima sarà inserita nel decreto Campi Flegrei che sarà convertito in legge.

Lo conferma il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, nel corso dell'audizione alla Commissione Ambiente della Camera, quello in cui si discute anche di un possibile innalzamento dell'allerta da gialla ad arancione: «Abbiamo già definito un perimetro della zona rossa ed oggi ne parlerò con i sindaci. Dopo aver definito il perimetro il governo passerà alla fase esecutiva che è quella di accertare la vulnerabilità del costruito all'interno della zona rossa».

Continua il ministro del governo Meloni:

Pensiamo di attivare un monitoraggio sulla zona rossa ai Campi Flegrei, ma non del rischio vulcanico, che c'è già, ma del rischio bradisismico, per la quale la comunità scientifica ha già definito un perimetro, del quale parlerò oggi pomeriggio con gli amministratori locali. Una volta concordato il perimetro, il governo passerà ad accertare la vulnerabilità del costruito pubblico-privato all'interno di quella zona rossa. E così delimitiamo almeno il rischio per il bradisismo, il rischio vulcanico è noto da tempo.

Ovviamente non sfugge che in base a questo perimetro saranno disegnati e assegnati stanziamenti economici per vari passaggi, dalla possibile evacuazione preventiva in alcune aree ai lavori di consolidamento di edilizia pubblica e privata e di adeguamento o riadeguamento o creazione delle vie di fuga.