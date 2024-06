video suggerito

Un mese senza Franco Di Mare: omaggio a Napoli per il giornalista Rai martedì 18 La cerimonia del trigesimo si terrà nella Chiesa di San Ferdinando in piazza Trieste e Trento, martedì 18 giugno, alle ore 19,00. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

A poco più di un mese dalla scomparsa del giornalista Franco Di Mare, il fratello Gino ha annunciato che la messa in suo suffragio per il trigesimo si terrà nella città natale di Franco, Napoli. La cerimonia sarà un commovente omaggio alla figura dell'amato e popolare giornalista, inviato di guerra per anni della Rai, scomparso purtroppo prematuramente all'età di 68 anni, dopo aver combattuto a lungo il mesotelioma. La cerimonia si terrà nella Chiesa di San Ferdinando – anche conosciuta come la "chiesa degli artisti" – in piazza Trieste e Trento, martedì 18 giugno, alle ore 19,00.

Franco Di Mare, voce autorevole del giornalismo italiano, già direttore di Rai3, è mancato improvvisamente il 17 maggio scorso a Roma, città dove viveva. Il suo addio ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dell'informazione e nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato. Ai funerali, che si sono tenuti a Roma, in Piazza del Popolo, hanno partecipato tantissime persone. Oltre ai familiari, con la moglie Giulia Berdini, sposata due giorni prima di morire, dopo otto anni insieme, e la figlia Stella, incontrata in un orfanotrofio sotto le bombe di Sarajevo, dov'era in missione come corrispondente di guerra nel 1992, e poi adottata, anche molti colleghi. Venti giorni prima, Di Mare aveva commosso l'Italia in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa, raccontando la sua battaglia contro il mesotelioma.

Il trigesimo a Napoli

Anche Napoli, la sua città di origine, si è stretta nel lutto, con messaggi di cordoglio, tra i quali anche quelli del sindaco Gaetano Manfredi, ricordi e omaggi. Franco Di Mare era profondamente legato alla sua città, tanto da esprimere il desiderio di ritornarvi.

Il fratello Gino Di Mare ha scritto:

"Per i cugini, i colleghi, gli amici, per tutti voi che non siete riusciti a venire a Roma a salutare Franco per una ultima volta, per tutti coloro che invece siamo riusciti a fermare solo per evitare un viaggio doloroso e faticoso, per quanti ce lo hanno chiesto, per tutti quelli che avranno piacere a partecipare, perché Franco era orgogliosamente napoletano e perché il suo ultimo manifesto desiderio è sempre stato quello di tornare nella Sua città, martedì 18 giugno alle ore 19, nella Chiesa degli Artisti in piazza Trieste e Trento (Chiesa di San Ferdinando), lo ricorderemo in una messa che si terrà in suo suffragio. se avrete tempo, modo e possibilità, sappiate che avremmo piacere ad incontrarvi".